Şeker hastalığı cerrahi işlemle kontrol altına alınabiliyor

Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Türkiye'de diyabetli bireylerin yaklaşık yüzde 40'ının, hastalığından habersiz olduğunun tahmin edildiğini, aynı zamanda tip 2 diyabet tedavisinin çoğu zaman yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Gökosmanoğlu, “Tedavi olanların çoğu kontrolsüzdür. En iyi tedavi yöntemleri ile hastaların ancak yüzde 30-40'ı tedavi edilebilmektedir. Medikal yöntemlerle tedavi edilemeyen hastaların şeker hastalığı ile birlikte seyreden yüksek tansiyon, kolesterol ve en önemlisi yüksek kan şekeri veya aşırı kilo, gece uykuda solunum durması, dizlerde kireçleme gibi sorunlarının kontrol altında tutulamıyor olması durumunda cerrahi tedavi yöntemi uygulanmakta ve hasta bu şikayetlerinden tamamen kurtulabilmektedir” dedi.

İyi ve doğru değerlendirilmiş hastalarda cerrahi tedavide hastaların yüzde 90'ından fazlasında ilaç ve insülin kullanımına gerek kalmaksızın kan şekerinin kontrol altına alınabildiğini gösterdiğini kaydeden Dr. Gökosmanoğlu, “Normalde Tip 2 diyabet hastalarının 10-12 yıllık bir süre zarfında kendi insülin rezervlerini tükettiği kabul edilir ve genellikle bu dönemden sonra organ hasarlarına ait emareler kendini belli etmeye başlar ve her hasta insülin kullanmak zorunda kalır. Kan şekeri yüksekliği, insülin ve ilaçlarla kontrol alınamayan hastalar için metabolik cerrahi iyi ve bugün için alternatifsiz bir seçimdir. Metabolik cerrahi sonrası bu tür hastalar ilaç ve insülini tamamen bırakabilir” diye konuştu.