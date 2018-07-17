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17 Temmuz 2018 19:19

Tarihi Kentler Birliği toplantısı Ünye’de yapılacak

2000 yılında Türkiye’de tarihi mirasları korumak adına kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin toplantısı 20-21 Temmuz tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilecek.

Tarihi Kentler Birliği toplantısı Ünye’de yapılacak

17 Temmuz 2018 19:19


460 üye belediyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler özellikle kentlerde tarihi mirasların yeniden gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına çalışmalar yürütüyor. Birliğe 2005 yılında üye olan Ünye Belediyesi hem tarihi geçmişi hem de yine tarihi mirasları ile üye kentler içerisinde dikkat çeken şehirlerarasında yer alıyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar bu kapsamda Kültür Yolu Projesi ve buna bağlı olarak yürütülen restorasyon çalışmaları ile Tarihi Kentler Birliğinden bir çok ödül aldı.


Tarihi Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yapacak olan Ünye’de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üye Belediyeler organizasyon boyunca hem kendi çalışmalarını paylaşacak, hem de Ünye’de ki kültür varlıklarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alacak. Ünye’nin böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “2014 yılında başlattığımız Kültür Yolu projesi kapsamında 15 milyon liraya yakın bir kaynak aktararak tarihi miraslarımızı gün yüzüne çıkardık. Ortaya koyduğumuz projeler tüm Türkiye’de dikkat çekti. Çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerimize bu organizasyon aracılığı ile hem kentimizin zenginliklerini hem de çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulacağız. Bu toplantı Ünye ve kent turizmi açısından son derece önemli” diye konuştu.




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