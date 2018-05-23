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23 Mayıs 2018 13:37

Engelliler İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu olacak

İŞKUR’un engelli girişimci adaylarına sağladığı hibe desteği kapsamında Osmaniye’de iki engelli kendi işinin patronu olacak.

Engelliler İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu olacak

23 Mayıs 2018 13:37


Osmaniye İŞKUR’a projeleriyle başvuran ve İŞKUR Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucu proje başvuruları kabul edilen adaylar kendi işlerini kurabilmek için çalışmalarına başladı.


50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerden Ayşe Konur Hasanbeyli Mahallesi’nde “Organik Yumurta Tavukçuluğu” alanında iş yeri açacak.


Kırıklı Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kaya ise arıcılık alanında kendi işini kuracak.


2017 yılında 187 engelliye 6 milyon 732 bin 779 TL’lik hibe desteği sağlayan İŞKUR kendi işini kuran engellilerden aldığı olumlu geri dönüşler sonucunda 2018 yılında hibe desteği miktarını 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltti.




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