Osmaniye’de 47 bin 933 ton yerfıstığı rekoltesi bekleniyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, yerfıstığı sektöründen Osmaniye’de yaklaşık 10 bin ailenin geçimini sağladığını ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü arazisinde düzenlenen yerfıstığı hasadında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte genelde yerfıstığının çerez olarak değerlendirilmesine yönelik sanayi tesisleri ile sanayileşme ve ekonomiye katkı bakımından Osmaniye’yi sektörün merkezi konumuna getirdiğini söyledi.

Bu sektörde yaklaşık 10 bin ailenin geçimini sağladığını, irili ufaklı yaklaşık 350 işletmede 3 bin 500 ailenin çalıştığını ifade eden Sağlam, “2016 yılında 126 bin 665 dekar alandan 48 bin 573 ton ürün elde edildi. Birinci üründe dekarda 434 kilo, ikinci üründe dekarda 341 kilo ortalama verim alındı. Yapılan bu üretimden çiftçilerimiz yaklaşık 151 milyon 118 bin 820 TL gelir elde ediyor. İlimizde 1. ve 2. ürün olarak tarımı yapılan yerfıstığının, 2017 yılındaki toplam ekim alanının 126 bin 140 dekar olduğu ve 47 bin 933 ton yerfıstığı üretimi yapılacağı tahmin edilmektedir. İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar kapsamında yerfıstığının işlenmesi, paketlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularda hibe desteği verilmektedir. 2006-2017 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 23 adet yerfıstığı işletmesine toplam 5 milyon 599 bin 480 TL hibe ödemesi yapılmıştır” dedi.

Açıklamanın ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, traktörle ilk yer fıstığı hasadını yaptı.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, Ziraat Odası Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner, Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök, sivil toplum kuruluşları, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.