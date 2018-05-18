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18 Mayıs 2018 13:00

Adapazarı asfalt sezonunu açtı

Adapazarı Belediyesi 2018 yılı asfaltlama çalışmalarına Tuzla Mahallesi’nden başlayarak bir haftada 9 sokağı asfaltladı.

Adapazarı asfalt sezonunu açtı

18 Mayıs 2018 13:00


Adapazarı Belediyesi tarafından Tuzla Mahallesi’nde başlayan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Adapazarı Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, belediye asfaltlama ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu yılki asfalt çalışmalarına Tuzla Mahallesi’nden başladıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Özüm, “Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Tuzla’da 1 haftada 9 sokağımız asfaltlandı. Asfalt ekibimiz buradaki asfalt çalışmalarının hemen ardından Tepekum Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlayacak. Belediye olarak imkanlar el verdiği ölçüde her mahalleye hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.




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