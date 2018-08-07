Halatla gelin arabasını çeken damat konuştu

Arkadaşları tarafından yüzü egzoz boyasıyla boyanarak yalın ayak bırakılan ve gelinin içinde bulunduğu araca bindirilmeyerek düğün arabasını bir süre halatla çeken damat Furkan Abdullah Pulat, “Bugün yine evlensem ben o arabayı yine çekerim, yine yüzüme boya sürdürürüm” dedi.

Furkan Abdullah-Tuğçe çifti Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 5 Ağustos Pazar günü dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak damat için o kadar da kolay olmadı. Gerçekleştirilen düğün öncesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gelenekler gereği çiçeği burnunda damada arkadaşları zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün öncesinde Damat Furkan, gelin alması için kız evine gittiğinde arkadaşları önce egzoz boyası ile yüzünü boyadı. Ardından ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartarak yalın ayak bıraktı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi gelin arabaya bindirildikten sonra Furkan Abdullah, araca bağlanan halatla gelin arabasını çekmeye başladı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne olmuştu.

“Çok güzel bir anıydı bizim için”

Yaşananların kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını belirten gelin Tuğçe Pulat, “5 Ağustos’ta düğünümüz oldu. Düğünde eşime arkadaşları şaka yaptı, çok güzel bir anıydı bizim için. Çok mutlu oldum içerisinde olduğum gelin arabasını halatla çekmesinden dolayı. O esnada benim için her şeye katlanabileceğini ve katlandığını hissettim, çok mutlu oldum ve sevindim. Beni ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladım. Bunlar bizim Yeşilova köyümüzde olan gelenekler bunlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum arkamızda durdular” dedi.

“Yine olsa yine yaparım”

Arkadaşlarının şakalarına maruz kalan damat Furkan Abdullah Pulat ise, “5 Ağustos Pazar günü benim için Dünya’nın en mutlu günüydü. Çünkü sevdiğim insanla evlendim. Arkadaşlarım sağ olsun bana hiç beklemediğim şakalar yaptılar. Arabanın egzoz kısmından boya alıp yüzüme sürdüler, hamur yoğurttular, gelin arabasına halat bağlayarak çektirdiler. Ama bugün yine olsa yeniden yaparım yani o gelin arabasını çekerim. O gün çok mutluydum, yapılan şakaları hiç olmamış gibi düşünüyorum. Ama diyorum bugün yine evlensem ben o arabayı yine çekerim, yine yüzüme boya sürdürürüm. Yani sevdiğim kadın için çiğ tavuk bile yerim, her şeyi yaparım. Çünkü bana yapılan şakalar bizim köyde gelenek haline gelmiş. Bunlar bence güzel şeyler, hepsi bir anı, hatıra olarak kalıyor o mutlu günden. Eşimi çok seviyorum, onunla çok mutluyum. Allah inşallah her zaman böyle mutlu olmayı nasip eder. İnşallah en kötü günümüz böyle olur” diye konuştu.