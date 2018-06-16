Kamyonet restorana daldı: 8 yaralı

Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kamyonet sürücüsünü jandarma kurtardı.

Kaza, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AS 5761 plakalı kamyonet, önce hızlanarak önündeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki restorana daldı. Restoran içerisinde bulunan müşterilere çarpan kamyonet duvara çarparak durabildi. Kazada ailesiyle restoranda bulunan bir bebek kamyonet altında kaldı. Kazada Ayşe Yılmaz, Abdülsamet Kocaman, 5 yaşındaki A.B.Ö.., Fatma Nur Yılmaz, Filiz Kocaman, Kadir Özkanlı, Nazlı Özkanlı ve 1 yaşındaki T.E.Ö. yaralandı. Garson ise son anda duvarla kamyonet arasında kalmaktan kurtuldu. Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası esnaf ve vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi. Sürücü jandarma tarafından kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.