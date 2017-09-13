Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 16:20

Okul bahçeleri temizleniyor

Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan programda okulların açılmadan önce okul bahçelerinin temizlenip düzenlenmesine başlandı.

Okul bahçeleri temizleniyor

13 Eylül 2017 16:20


Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki okullardan başlamak üzere, okul bahçelerindeki çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması ve çevre düzenleme işlemlerinin yapılması gibi birçok iş ile okul bahçelerini yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıyor. Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “2017-2018 eğitim eğitim-öğretim yılı için okul bahçe düzenlemelerini yapıyoruz. Sonbaharın gelmesi ile dökülen yapraklar ve uzayan çimler kötü görüntüye sebep oluyor. Çocuklarımız için yeni eğitim-öğretim yılına güzel girmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç