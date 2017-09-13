Okul bahçeleri temizleniyor

Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki okullardan başlamak üzere, okul bahçelerindeki çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması ve çevre düzenleme işlemlerinin yapılması gibi birçok iş ile okul bahçelerini yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıyor. Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “2017-2018 eğitim eğitim-öğretim yılı için okul bahçe düzenlemelerini yapıyoruz. Sonbaharın gelmesi ile dökülen yapraklar ve uzayan çimler kötü görüntüye sebep oluyor. Çocuklarımız için yeni eğitim-öğretim yılına güzel girmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” denildi.