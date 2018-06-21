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21 Haziran 2018 12:56

Pamukova’da doktoru darp ettiler

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli doktorun darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukova’da doktoru darp ettiler

21 Haziran 2018 12:56


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesinde olan düğünde kavga edip yaralanan şahıslar Pamukova İlçe Hastanesine tedavi için geldiler. Acil servisinde görevli Doktor Mehmet A., yaralı olan şahısları muayene ederken yaralı ve yaralı yakınları ile doktor arasında yaralıyı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etmesi konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Doktora saldıran şahıslar acilde kullanılan bilgisayara da zarar verdi. Yaşanan kavga üzerine hastaneye polis ekipleri ve Pamukova Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlemek için saldırganları biber gazı sıktı. Polis ve Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu olaylar yatıştırılırken, olaya karışan hasta ve hasta yakınları emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş Pamukova İlçe Devlet Hastanesine gelerek Doktor Mehmet A.’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


Öte yandan Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganı güvenliği tutması ve saldırganlık hali gözüküyor.




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