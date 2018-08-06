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06 Ağustos 2018 14:19

Sakarya Büyükşehir kano takımı Türkiye Şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Sakarya Büyükşehir kano takımı Türkiye Şampiyonu

06 Ağustos 2018 14:19

Büyükşehir Belediyesi, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu kazandı.


Türkiye Kano Federasyonu 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan ve üç gün süren şampiyonaya 15 şehirden 27 takım 281 sporcu katıldı. Eskişehir’in Sarı Sungur Gölet’inde gerçekleşen şampiyonada Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, toplamda 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım sıralamalarında genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu kazandı. Bu sonuçla 2018 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışlarında hem gençler hem de büyükler kategorisinde iki kez üst üste şampiyon olan Büyükşehir Spor Kulübü kano tarihinde bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.




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