Sakarya’da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban kestiği esnada yaralanan Sedat Maden adlı kurbanzede, “Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş” dedi.

Kurban Bayramı’nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlar ile doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar soluğu acil serviste aldı.

Yaralananlar hastanelere koştu

Bayramın ilk günü, bıçak, satır ve baltayla dikkatsizlik ve acemilik sonucunda kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, hastaneler akın etti. Yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinin acillerine başvurdu.

“Televizyonlarda izlerken komiğimize gidiyordu”

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı Sedat Maden isimli vatandaş, “Normalde babam eskiden beri hayvan kestiğinden dolayı kendisini çok iyi bıçakçı sanıyor. Hayvan başında 3 kişiyiz ama hayvanın gücünü dengeleyemediğinden dolayı hayvanı güçlü tuttuk, hayvan ipini boşaltınca hayvanın başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti aldı. Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş. Her yıl kesiyoruz ama bu yıl babamın acelesine denk geldik birazcık. Çok kişiyi gördük yaralı, yine en ufak yara bizdeymiş. Herkese geçmiş olsun, Allah şifa versin” dedi.