Çakır: “Taraftarlarımızdan kombinelere ilgi…

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Türkiye’nin en köklü camialarından biri olduklarını hatırlatarak, "33 bin kişilik stadyumumuzda taraftar rekoru kırarak her maçı dolu tribünlere oynamak…