Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Türkiye’nin en köklü camialarından biri olduklarını hatırlatarak, "33 bin kişilik stadyumumuzda taraftar rekoru kırarak her maçı dolu tribünlere oynamak…
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, bayram tatili öncesinde uzun yola çıkacak vatandaşları uyararak, sürücülerin her 2 saatte bir mola vererek ellerini…
Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde gözaltına alınan 10 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve silah ele geçti.
Olay, Samsun’un İlkadım ve Canik…
Samsun’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye…
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün İlkadım ve Canik ilçelerinde…
Samsun’da otomobilin ormanlık alana uçtuğu kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzeri Adalar mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,…
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 12’si tutuklu 24 kişinin yargılanmalarına…
Samsun’un Bafra ilçesinde yağma ve gasp suçundan 3 kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde bir iş yerinden zorla para almaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan…
Samsun’da yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde akşam saat 22.00…
Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam etmekte olan yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Valilik…
Ordu’da yaşanan sel felaketi ve köprünün yıkılması nedeniyle, Samsun’dan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gidecek olan otobüs, kamyon ve tırların geçişleri geçici olarak yasaklandı.
Samsun…
SAMSUN (İHA) – Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince eksikleri tespit edilen 20 araca, 1 haftada toplam 81 bin 622 lira para cezası kesildi.
Samsun Emniyet…
Samsun’da 3 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.
Samsun’da 3 gün…
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi temsilcilerinden uluslararası eğitim ve atölye etkinliklerinde…
Samsun’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bazı organları, organ bekleyen hastalara nakledildi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yatan hastanın beyin ölümünün…
Tacir ve esnafların ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticaretiyle uğraşabilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiğini belirten Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, ancak…
Samsun’un Alaçam ilçesinde görevli polis memuruna biber gazı sıkıp bıçakla yaralayan şahıslar tutuklandı.
Olay, 2 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tahkikat için…
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban olarak tercih edilmesi gerektiğini belirterek, damızlık değeri olan dişi…
Samsun’da 15 yaşındaki çocuk, bıçakla yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Samsun Limanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte dolaşan D.A., iddiaya göre…
Samsun’da bir vatandaş serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirdi.
Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi sahilinde denize giren R.C. isimli şahıs suda kalp krizi geçirdi.…