Antrenörlere sporda sağlık semineri

Dr. Cem Coşkun Avcı, "İster amatör, isterse profesyonel spor yapın, başınıza en sık gelen olaylardan biri sakatlanmak ya da yaralanmaktır. Dikkatli olunması gereken sağlık sorunlarını beraberinde getiren bu durumda mutlaka uzman doktor desteği alınmalıdır" dedi.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlere, Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Cem Coşkun Avcı tarafından spor yaralanmaları konulu seminer verildi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği sağlık seminerlerine devam ediyor. Bu anlamda kamuoyunun bilgilenmesi, her kesime ulaşması amacıyla yapılan sağlık seminerlerinde bu defa spor yaralanmaları konusu işlendi. Dr. Cem Coşkun Avcı tarafından, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlere verilen seminerde "Spor Yaralanmalarında Yaklaşım ve Tedavi" konusu işlenerek önemli bilgiler aktarıldı.

Spor yaralanmalarında burkulmalar, diz yaralanmaları, şişmiş kaslar, aşil tendonu yaralanmaları, kaval kemiği ağrıları, rotator manşet yaralanmaları, kırıklar, çıkıklar gibi sağlık sorunları ile karşılaşıldığını belirten Dr. Cem Coşkun Avcı, antrenörlere bu durumlarda önce yapılacak olan ilk yardımın çok önemli olduğunu söyledi. “Spor yaralanmaları genel olarak sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasarın genel adıdır” diyen Dr. Avcı, şunları söyledi:

"İster amatör, isterse profesyonel spor yapın, başınıza en sık gelen olaylardan biri sakatlanmak ya da yaralanmaktır. Bir spor yaralanmasının ciddiyet derecesini anlayabilmek için altı temel olguyu değerlendirmek gerekir. Bu olgular; yaralanmanın oluş biçimi, tedavi şekli ve süresi, spordan uzak kalınan süre, kaybedilen işgünü, kalıcı hasar ve maddi olarak maliyettir. İşte, bir spor sakatlığının ciddiyeti bu olguların tek tek ele alınıp, değerlendirilmesi sonucu anlaşılır. Sporcu yaralandığında sizlerin ilk yardım konusunda bilgili olması, sporcunun uzman doktor tarafından yapılacak tedavi süreci öncesi büyük önem arz eder."

Seminere Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Demirtaş ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Güner Armutlu katıldı.