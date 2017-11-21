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21 Kasım 2017 17:12

Başkan yardımcısının acı günü

Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve Başkan Yardımcısı Fikret Vatansever’in babası vefat etti.

Başkan yardımcısının acı günü

21 Kasım 2017 17:12


Bir süredir rahatsızlığı devam eden Zait Vatansever (78) dün gece Samsun’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Vatansever’in cenazesi İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki evinden alınarak 15 Temmuz Şehitler Camisine getirildi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Kurt, Hüseyin Kurt, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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