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18 Temmuz 2018 14:07

Bonzai ile yakalanan tütün evi sahibine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Samsun’da bonzai ile yakalanan bir tütün evinin sahibi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Bonzai ile yakalanan tütün evi sahibine 12 yıl 6 ay hapis cezası

18 Temmuz 2018 14:07


Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Y.K.’ye (45) ait tütün evi ile evinde arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tütün evi sahibi Y.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Y.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.




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