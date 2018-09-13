İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitimde ilk gün ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 2018-2019 öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül günü Samulaş ile yapılan ulaşımlarda öğrenci ve öğretmenlerden ücret alınmayacağını söyledi.


Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“2018-2019 eğitim ve öğretim yılımız 17 Eylül tarihinde Pazartesi günü resmen başlamış olacaktır. Öncelikle eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağına inandığım, toplumumuza faydalı, vatanımıza, devletimize sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerimizi koruyacak ve bunun için mücadele edecek olan, demokrasi anlayışımıza katkı sağlayacak ve daha güzel bir dünyayı tesis etmek için çalışacaklarını bildiğim öğrencilerimize, onları yetiştirecek olan fedakâr öğretmenlerimize başarılar diliyorum. 17 Eylül Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenlerimiz için Samulaş ile yapacakları ulaşım ücretsiz olacaktır.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.