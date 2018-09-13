Eğitimde ilk gün ulaşım ücretsiz

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2018-2019 eğitim ve öğretim yılımız 17 Eylül tarihinde Pazartesi günü resmen başlamış olacaktır. Öncelikle eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağına inandığım, toplumumuza faydalı, vatanımıza, devletimize sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerimizi koruyacak ve bunun için mücadele edecek olan, demokrasi anlayışımıza katkı sağlayacak ve daha güzel bir dünyayı tesis etmek için çalışacaklarını bildiğim öğrencilerimize, onları yetiştirecek olan fedakâr öğretmenlerimize başarılar diliyorum. 17 Eylül Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenlerimiz için Samulaş ile yapacakları ulaşım ücretsiz olacaktır.”