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20 Kasım 2017 15:02

Kadın girişimciden Karadeniz’de bir ilk

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu’na katılan Aysel Arabacı, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirdi.

Kadın girişimciden Karadeniz’de bir ilk

20 Kasım 2017 15:02


Girişimcilik kursuna katılan Aysel Arabacı, kursu başarı ile bitirdi. Hazırladığı projenin 250 proje arasında 11’inci olmasıyla hibe desteği almaya hak kazanan 1 çocuk annesi kadın girişimci Aysel Arabacı çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliğini profesyonel olarak yapmaya başladı. KOSGEB’den 30 bin lirası makine, 20 bin lirası da işçi desteği olmak üzere toplam 50 bin lira 3 yıl çalışmak üzere hibe desteği alan Arabacı, ”Kütahyalı olmam nedeniyle çocukluğundan beri bu işe meraklıydım. Hobi olarak başladığım çini işleme sanatını severek yapıyorum. Hem zaman geçiriyorum hem de yaparken eğleniyorum aynı zamanda da ev ekonomisine katkıda bulunuyorum” dedi.


Yaptığı araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Arabacı, "Eşimin memur olması nedeniyle Bafra’da oturuyoruz. Bu bölgede de çini ve porselen üzerine çini çalışması yapan olmadığı için Bafra’da çalışmalarımı sürdürmeye karar verdik. Toptan ve perakende hediyelik eşya, özel günlerde kişiye özel kendi tasarımlarımı yaparak hayallerimi seramik ve çini vazolar üzerinde gerçekleştiriyorum. Bu da beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.




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