Minibüs kurşunlamaya 3 gözaltı

Olay, 3 gün önce Fatih Mahallesi Alikale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından polise seyir halinde olan bir minibüse arkasından aynı istikamete seyir halinde olan bir otomobilden silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinde 8 adet 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Olay yerinden kaçan araçları bulmak için çalışma başlatan ekipler, olaya karışan araçların plakalarını ve şahısların kimliklerini tespit etti. Araçları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede kurşunlanan 55 JU 236 plakalı minibüsü ve sürücüsü M.T’yi yakalayarak araçla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan incelemede minibüsün arka bagaj kapısında kurşun deliği tespit edildi. Polis ekipleri minibüsün kurşunlama olayına karışan 55 ABA 844 plakalı otomobili de yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından aranmasına devam edilen 55 ABA 844 plakalı otomobilin MOBESE kameralarından gece 19 Mayıs ilçesinden Bafra’ya giriş yaptığı tespit edildi. Aracı yakalamak için seferber olan Asayiş Büro ekipleri Büyükcami Mahallesi’nde otomobili ele geçirerek sürücü O.K’yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Olayın olduğu akşam otomobilde olduğu iddia edilen U.A.(33) da yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olayın olduğu akşam ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan minibüs sürücüsü M.T, savcının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kurşunlama olayı ile ilgili cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.