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26 Haziran 2017 17:38

MMO’da bayramlaşma

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

MMO’da bayramlaşma

26 Haziran 2017 17:38


Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin bayramlaşma töreninde üyeler ve yönetim kurulu bir araya geldi. Üyelerin ilgi gösterdiği bayramlaşma merasiminde makine mühendisliği mesleğine yeni katılan üyeler, deneyimli üyelerle bir araya gelme imkanı buldu.


MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, her bayramın ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Makina Mühendisleri Odası büyük bir aile. Her bayramda olduğu gibi şubemizde birlik ve beraberliğin simgesi olan, toplumumuzu birbirine bağlayan bir bayram daha yaşıyoruz” dedi.




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