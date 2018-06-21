Ormanlık alanda uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Uğur D. ile akrabası Murat D.’nin birlikte ormanlık alanda uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi aldı. Yapılan takip çalışmalarında Murat D.’nin ağaçlık alanın girişinde gözetleme yaptığı tespit edildi ve şahıs polisi fark edince panikleyerek Uğur D.’ye haber vermeye çalıştı. Narkotik polisinin müdahalesi sonucu yakalanan Murat D. gözaltına alındı. Akabinde ormanlık alan içerisinde Uğur D.’ye müdahale edildi. Uğur D. elindeki poşet içindeki uyuşturucu maddeyi dökerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan Uğur D. de gözaltına alındı. Şahsın dökmüş olduğu 45,59 gram bonzai ve ayrıca dökülen maddenin yanında kilitli poşet içerisinde 2,37 gram bonzai ele geçirildi. Narkotik Şubesindeki sorguları tamamlanan Uğur D. ve Murat D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.