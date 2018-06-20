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20 Haziran 2018 16:37

Samsun’da sağanak yağış esnafı vurdu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.

Samsun’da sağanak yağış esnafı vurdu

20 Haziran 2018 16:37


Samsun’un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 40 dakika boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti. Yağıştan en fazla etkilenen de esnaf oldu. Çuvallanarak depolarda muhafaza edilen fındıklar da su baskınından etkilendi. Fındık deposunu su basması nedeniyle yaklaşık 7 tona yakın fındık zarar gördü.


Su baskını nedeniyle dükkanlarda birçok zarar olduğunu ifade eden esnaflar, "Ne olduğunu biz de anlamadık. Bir anda yağmur bastırdı ve yaklaşık 40 dakika boyunca şiddetli bir şekilde yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle buradaki birçok esnafın dükkanlarını su bastı. Su baskınından en fazla fındıklarımız etkilendi. Yaklaşık olarak 6-7 tonluk fındık kaybımız oldu. Bu bölgede suyun akacağı bir kanal olmadığı için biz her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedik ancak onlar bize sessiz kaldı. Sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.




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