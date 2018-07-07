DİKA’dan Siirt’e 50 milyon TL destek

DİKA, TRC3 bölgesinde yer alan Siirt’e, paydaş kurum Siirt Belediyesi bünyesinde yapılacak ’Helvacılar Çarşısı’ projesine, Kurtalan Belediyesinin ’Çarşı Giydirme’ projesine ve Siirt Üniversitesinin ’Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü’ projesine 50 milyon TL destek sağladı. Helvacılar Çarşısını kültürel miras mantığıyla korunması gerektiğini belirten DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt ve Kurtalan’daki çarşı giydirme projelerinin tüm esnaf gruplarını aynı ortamda kendi değerlerini hijyenik ortamda koruyabilecek şekilde bir nevi aslında yerel ticarete, turistlere daha çekicisi hale getirmek için hayata geçirileceğini söyledi. Altındağ, Siirt Üniversite bünyesinde desteklenen ’Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü’ projesinin de Türkiye’de bir ilk olduğunu, melezleme mantığıyla keçi ırklarını daha zengin hale getirip, hem etinden hem sütünden hem kılından ve tiftiğinden faydalanarak ekonomiye katkı sağlayacağını öngördüklerini söyledi. Altındağ, Siirt’te ve TRC3 bölgesinde yer alan diğer illerde de benzer projelere destek verdiklerini aktardı.