Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:05

Siirt’te sıcaklar bunaltıyor

Siirt’te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Siirt’te sıcaklar bunaltıyor

10 Temmuz 2017 12:05

Ateş başında ekmek çıkaran taş fırın ustaları büyük güçlükler çekiyor.


Siirt’te iki haftadan bu yana etkisini artıran sıcak havalar son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Kent merkezinde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları karşısında bunalan vatandaşlar, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde vakitlerinin büyük bir bölümünü klimaların önünde geçirirken, bazı vatandaşlar da sıcakların birkaç derece düşük olduğu şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tillo Kale bölgesi veya Başur Kent ormanında vakit geçirerek serinliyor. Kent dışına çıkamayan bazı vatandaşlar da süs havuzlarına ayaklarını daldırarak serinliyor.


Sıcaklardan olumsuz etkilenen fırıncılar ise her gün yüzlerce vatandaşın sofrasına götürdüğü ekmekleri üretmek için çalışıyor. Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi’nde uzun yıllar fırıncılık yapan Sabri Şanlı, dışarıda 45 derece, taş fırın ocağının önünde ise 100 dereceyi bulan sıcaklara rağmen çocuklarının rızkı için ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Şanlı, "Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklar en çok biz fırıncıları etkiliyor. İnsanların gölgede bile durmakta zorlandığı şu günlerde biz taş fırın ustaları ise çocuklarımızın rızkı için ve halka taze ekmek hizmeti sunmak için 90-100 dereceyi bulan sıcaklıkla mücadele ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!