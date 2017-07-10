Siirt’te sıcaklar bunaltıyor

Ateş başında ekmek çıkaran taş fırın ustaları büyük güçlükler çekiyor.

Siirt’te iki haftadan bu yana etkisini artıran sıcak havalar son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Kent merkezinde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları karşısında bunalan vatandaşlar, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde vakitlerinin büyük bir bölümünü klimaların önünde geçirirken, bazı vatandaşlar da sıcakların birkaç derece düşük olduğu şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tillo Kale bölgesi veya Başur Kent ormanında vakit geçirerek serinliyor. Kent dışına çıkamayan bazı vatandaşlar da süs havuzlarına ayaklarını daldırarak serinliyor.

Sıcaklardan olumsuz etkilenen fırıncılar ise her gün yüzlerce vatandaşın sofrasına götürdüğü ekmekleri üretmek için çalışıyor. Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi’nde uzun yıllar fırıncılık yapan Sabri Şanlı, dışarıda 45 derece, taş fırın ocağının önünde ise 100 dereceyi bulan sıcaklara rağmen çocuklarının rızkı için ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Şanlı, "Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklar en çok biz fırıncıları etkiliyor. İnsanların gölgede bile durmakta zorlandığı şu günlerde biz taş fırın ustaları ise çocuklarımızın rızkı için ve halka taze ekmek hizmeti sunmak için 90-100 dereceyi bulan sıcaklıkla mücadele ediyoruz" dedi.