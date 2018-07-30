Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 16:57

İlk kurban bağışı Müftü Çelik’ten

Sinop İl Müftülüğü TDV Sinop Şubesi işbirliği ile Sinop’ta vekalet yoluyla kurban tanıtım kampanyasının startı verildi.

İlk kurban bağışı Müftü Çelik’ten

30 Temmuz 2018 16:57

İlk Bağışı Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik yaptı.


Aile ve Dini Rehberlik Bürosu önünde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile 26 yıldır yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası düzenlemektedir. Bu yılda ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyasını başlatmıştır. Vakfımız, yurt içinde ve yurt dışında 145 ülkede kurban kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Vakfımıza emanet edilen kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarında, savaş ve afet bölgelerinde, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerde, bir Müslümanın selamına muhtaç bölgelere kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır" dedi.


Müftü Çelik, "Vekalet yoluyla kurban kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız yurt içinde 850 lira, yurt dışında ise 625 lira olarak belirlenen kurban bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı veya banka şubelerine yatırmak suretiyle veya Türkiye Diyanet Vakfı resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılabilirler" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç