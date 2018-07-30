İlk kurban bağışı Müftü Çelik’ten

İlk Bağışı Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik yaptı.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu önünde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile 26 yıldır yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası düzenlemektedir. Bu yılda ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyasını başlatmıştır. Vakfımız, yurt içinde ve yurt dışında 145 ülkede kurban kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Vakfımıza emanet edilen kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarında, savaş ve afet bölgelerinde, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerde, bir Müslümanın selamına muhtaç bölgelere kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır" dedi.

Müftü Çelik, "Vekalet yoluyla kurban kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız yurt içinde 850 lira, yurt dışında ise 625 lira olarak belirlenen kurban bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı veya banka şubelerine yatırmak suretiyle veya Türkiye Diyanet Vakfı resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılabilirler" diye konuştu.