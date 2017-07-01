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01 Temmuz 2017 21:11

Kabotaj Bayramı’ndan renkli görüntüler

Sinop’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kabotaj Bayramı’ndan renkli görüntüler

01 Temmuz 2017 21:11


İskele mevkisinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Sinopluların ilgisi yoğun oldu. Yelken lazer klasmanı yarışında ise birinci olan Ege Batmaz’a ödülünü İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, optimist genel yüzme yarışmasında birinci olan Hüseyin Alp Çökmez’e ödülünü Vali Yardımcısı İzzet Ergün, serbest stil yüzme yarışında birinci olan Barış Kanel’e ödülünü Belediye Başkanı Baki Ergül, halat çekme yarışında ise birinci olan Çalıkuşu Restoran grubuna ödülünü CHP Milletvekili Barış Karadeniz takdim etti.


Sinop İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere Sinop Valisi Hasan İpek, Vali Yardımcısı İzzet Ergün, Belediye Başkanı Baki Ergül, Liman Başkanı Kazım Alpay, CHP Milletvekili Barış Karadeniz ve vatandaşlar katıldı. Kabotaj Bayramı kutlama programı ilk olarak halat çekme yarışı, yüzme yarışı ve son olarak her yıl geleneksel olarak yapılan ve halkın yoğun ilgisi ile izlenen yağlı direk yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada bir direğin ucunda bulunan Türk bayrağını almak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği Önder Akkaya elde etti.




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