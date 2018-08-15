Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 17:38

Sinop’ta boğulma

Sinop’ta serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Sinop’ta boğulma

15 Ağustos 2018 17:38


Olay, 16.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Mustafa Çoban (65), bir süre sonra 50 metre açıkta hareketsiz halde yatarken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çoban’ın hareketsiz halini gören vatandaşlar denize girerek Çoban’ı 50 metre açıktan sahile çıkardı. 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Çoban’ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına konularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Çoban’ın yüzdüğü sırada kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç