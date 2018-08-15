Sinop’ta boğulma

Olay, 16.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Mustafa Çoban (65), bir süre sonra 50 metre açıkta hareketsiz halde yatarken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çoban’ın hareketsiz halini gören vatandaşlar denize girerek Çoban’ı 50 metre açıktan sahile çıkardı. 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Çoban’ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına konularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çoban’ın yüzdüğü sırada kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.