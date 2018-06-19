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19 Haziran 2018 11:36

Sinop’un Çekek Yeri 2019 yaz dönemine hazır olacak

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Çekek Yerinin 2019 yaz dönemine hazır olacağını belirtti.

Sinop’un Çekek Yeri 2019 yaz dönemine hazır olacak

19 Haziran 2018 11:36


Çekek Yeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ergül, ”Çekek Yeri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz olmasaydı Çekek Yeri bu yaz bitecekti. Fakat doğalgaz işin içine girince ağırlığımız doğalgaz işlerine verdik. Çünkü insanların daha çok rahatsız olduğu şey doğalgazın tahribatı. Çekek Yeri olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorum. Ama Çekek Yerinde gördüğünüz gibi rıhtımdan başladık. Onun önüne küçük bir betonumuz olacak. Yürüyüş yolu gibi. Arkasında tüm Çekek yolunu kapsayacak şekilde yürüyüş yolu olacak. Yani özet olarak şunu söyleyebilirim: Çekek Yerini bu kış döneminde ana hatlarıyla şekillendireceğiz. Ondan sonra incelteceğiz. Yani yolların kaplanması, yeşilliğin oluşturulması, ağaçlık oluşturulması gibi düzenlemeleri yapacağız” dedi.


Ayrıca Ergül, Çekek Yerine Atatürk ve silah arkadaşlarının anıtını yapılacağını sözlerine ekledi.




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