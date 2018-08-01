Yaşlı çifte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Işıktaş sahip çıktı

İçişleri Bakanlığınca Silopi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, ilçede fakir ve yardıma muhtaç 85 yaşındaki Ömer Duru ile dini nikahlı engelli eşi Lali Aytış (82) için seferber oldu. Yaşlı çiftin barınacak durumda olmayan evlerini gören Işıktaş, belediyeye bağlı tek katlı hizmet binasının bakım onarımını yaptırarak, çifti buraya yerleştirdi. Çifte beyaz eşya, koltuk takımı, mutfak malzemelerinin yanı sıra gıda ve nakdi yardım da yapan Işıktaş, yaşlı çiftin bütün hastane ihtiyaçlarını da karşılayacağını belirtti. Yaşlı çiftin eski evi yıkarak, yeniden inşa edilecek. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam da yaşlı çifti evlerinde ziyaret ederek, Lali Aytış için gerekli sağlık kontrollerini yapacaklarını belirtti. Akçam ikna edildikleri durumda çifti yaşlı bakım evine götüreceklerini, kabul etmezlerse kendilerine bir bakıcı tesis edeceklerini ifade etti.

“Çok mutluyum”

85 yaşındaki Ömer Duru, yeni bir eve kavuşacaklarının sevincini yaşadığını dile getirerek, “Allah devletimizden razı olsun, bize sahip çıktılar, çok mutluyum” dedi.