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13 Temmuz 2017 10:15

Kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra bahçeye uçtu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından bir bahçeye devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra bahçeye uçtu

13 Temmuz 2017 10:15


Kaza, Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. (39) yönetimindeki 60 RE 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde kaldırım kenarında yürüyen Semra Kılıç’a (32) çarptıktan sonra bir bahçeye devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Kılıç ve sürücü Ü.Ç. ile araçta bulunan Servet Sel, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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