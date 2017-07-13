Kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra bahçeye uçtu

Kaza, Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. (39) yönetimindeki 60 RE 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde kaldırım kenarında yürüyen Semra Kılıç’a (32) çarptıktan sonra bir bahçeye devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Kılıç ve sürücü Ü.Ç. ile araçta bulunan Servet Sel, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.