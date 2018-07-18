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18 Temmuz 2018 13:10

Şehit ailesi şehitler meydanında

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret eden 15 Temmuz şehidi Kerem Yıldız’ın ailesi, gezdikleri 15 Temmuz Şehitler meydanına hayran kaldı.

Şehit ailesi şehitler meydanında

18 Temmuz 2018 13:10


15 Temmuz hain darbe girişiminde şahadet şerbetini içen Sivaslı Muharrem Kerem Yıldız’ın ailesi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.


15 Temmuz gecesinde Boğaziçi Köprüsü’nde cuntacı teröristler tarafından şehit edilen Sivaslı Muharrem Kerem Yıldız’ın babası Mehmet Kerim Yıldız ve annesi Asiye Yıldız ile akrabaları, memleketi Sivas’a gelerek Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Anne Asiye Yıldız, o gece oğlunun işten çıktıktan sonra ilk önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, oradan da şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gittiğini ve darbecilere karşı direndiğini söyledi. Oğlunun gece saat 03.00’te başından vurularak yaralandığını kaydeden baba Kerim Yıldız ise ertesi gün Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde şehit düştüğünü anlattı. Herkesin mutlaka bir gün öleceğini ancak nerede ve nasıl ruhunu teslim ettiğinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Aydın ise, "Muharrem Kerem Yıldız kardeşimiz de mertebelerin en yücesine, şehitlik mertebesine erişti. Ne mutlu sizin gibi anne-babaya. Allah sizlerden razı olsun." dedi. Yaklaşık 30 yıl aradan sonra memleketlerine geldiğini kaydeden Yıldız ailesi, Sivas’taki gelişim ve değişimin muhteşem olduğunu ifade ederek bu eserleri şehrimize kazandıran Başkan Aydın’a teşekkür etti. Tarihi Valilik binasının arkasına kazandırılan ve 15 Temmuz şehitlerinin adı verilen meydan projesinin de Sivas’a çok yakıştığını dile getiren şehit ailesi, başarılı hizmetlerin devamını diledi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında Başkan Aydın, şehit ailesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık otopark projesini yerinde gezerek bilgi verdi.




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