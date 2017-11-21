Yağan kara en çok Kangallar sevindi

Güne yağışla başlayan Sivas’ta şehrin yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile tanıştı. Kar yağışı az da olsa Merakum mevkisinde etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışına en çok sevinen ise Kangal köpekleri oldu. Soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpekleri, kar yağışı ile birlikte duydukları mutluluğu, sıcak mevsimlerdeki durgunluklarını geride bırakıp yerlerinde duramayarak ifade etti.

Kangalların mutluluğunun normal olduğunu belirten Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin soğuk iklim hayvanları olduğunu hatırlattı. Yıldız, soğuk ve karın Kangalların en sevdiği şey olduğunu da dile getirdi. Yıldız yaptığı açıklamada, “Kangal köpeklerimiz Anadolu aslanıdır. Soğuk, karasal iklim hayvanlarıdır. Karı gördüklerinde, parka gitmiş çocuk gibi sevinirler. Çok mutlu, huzurlu ve hareketli olurlar. Kar kütlelerine sürtünürler, burunlarını sürerek keyif alırlar. Karda Kangal köpekleri mobilize olur, sıhhat bulur. Sıcak mevsimlerde ki durgunlukları gider hareketleri hızlanır. Sıcak havalar onlar için cehennemdir. Psikolojileri bozulur. Onlardan verim alamazsınız. Ancak soğuk hava ve kar onlar için cennet gibidir. Tüm performanslarını ortaya koyarlar. Yaradan Kangalları soğuk iklim hayvanları olarak yaratmış ve bu karakteri onlara yüklemiş” dedi.