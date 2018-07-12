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12 Temmuz 2018 17:47

Feci kazada yaralıların yardımına yetişen köylülere teşekkür

Tekirdağ’da pazar günü meydana gelen tren kazasında, tüm imkanlarıyla kazazedeleri kurtarmaya koşan köylülere teşekkür edildi.

Feci kazada yaralıların yardımına yetişen köylülere teşekkür

12 Temmuz 2018 17:47


Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasında Sarılar köyü haricinde Balabanlı ve Kırkkepenekli köylerinde yaşayanlar da seferber oldu. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, beraberinde Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş ile birlikte Sarılar Mahallesi yakınlarında pazar günü meydana gelen tren kazasını duyar duymaz yardıma koşan, traktörleriyle yaralıları taşıyan Balabanlı ve Kırkkepenekli Mahallesi sakinlerine teşekkür için ziyarette bulundu.



"Büyük bir özveri ve duyarlılık göstererek büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir"


Vali Ceylan köy kahvehanesinde bir araya geldiği köy sakinlerine teşekkür ederek, "Yaşadığımız elim tren kazasında Sarılar, Balabanlı ve Kırkkepenekli’de yaşayan halkımız kaza yerine ilk ulaşıp müdahale edenlerdendir. Devlet ve millet olarak hep birlikte kaza yerindeki yaralılarımıza ve vefat edenlere en kısa sürede ulaşıldı ve gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımız traktörlerle birlikte bütün imkanlarını seferber ederek gerekirse yürüyerek yardım için kaza yerine koştu. Halkımız büyük bir özveri ve duyarlılık göstererek büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Bugün itibariyle 29 vatandaşımızın hastanede tedavisi sürüyor. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bir daha böyle bir kaza yaşatmasın" dedi.




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