10 Temmuz tarihinden beri kaybolan ve Turhal’a bağlı Yenisu köyünde arama çalışmaları devam eden 3,5 yaşındaki Evrim Atış ile ilgili resmi açıklama Zile Adliyesi tarafından yapıldı.
Zile…
Tokat’ta 15 gün önce kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim’in anne ve babası için verilen tutuklama kararına itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu…
IHAAW230350-ASA/23-07-2018 - Tokat’ta 13 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın annesi Dilek Atış ile babası Burhan Atış, Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece…
Tokat’ın Turhal ilçesinde 13 gün önce kaybolan 3 yaşında ki Evrim’in annesi ve babası jandarmada ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Turhal Adliyesine gönderildi.
Tokat’ın Turhal…
Tokat’ta 12 gündür kayıp olan 3.5 yaşındaki Evrim’İn gözaltına alınan babası, annesi ve amcasının sorgu işlemleri devam ediyor.
Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi…
IHAAW115152-ASA/21-07-2018 - Tokat’ta kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim’in babası gözaltına alındı.
21.07.2018 11:51:52 TSI
NNNN
Tokat’ın Pazar ilçesinde bir traktörün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye…
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Edinilen…
Tokat’ın Turhal ilçesinde uzun namlulu silahların da kullanıldığı düğün kutlaması sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, açık alanda silah kullanmaktan 6 kişiyi gözaltına…
belediye” uygulaması birçok belediyecilik hizmetine ulaşmak bir tuşa dokunmak kadar kolay hale geldi.
Bu sistemle vatandaşlar evlerinden veya ofisinden çıkmadan, dilediği saatte Zile…
Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in “Almanya’nın dünya kupasından elenmesinin nedeni Erdoğan’dır” açıklamalarına kendi köyünden tepki yağdı.
Almanya’nın Güney Kore’ye 2-0…
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 ilde 11’i muvazzaf astsubay olmak üzere 13 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin…
Tokat’ta küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinden 4’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet…
Tokat’ta polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, fuhuşa…
Tokat merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem hakim/savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde, 7 avukat ve 2 ihraç hakim…
Tokat’ta, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 626 gündür tutuklu yargılanan Şenel Somuncu, savunma yapmadı.
Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet…
Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 12 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı…