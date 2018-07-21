Zile Adliyesinden kayıp çocuk Evrim ile ilgili…

10 Temmuz tarihinden beri kaybolan ve Turhal’a bağlı Yenisu köyünde arama çalışmaları devam eden 3,5 yaşındaki Evrim Atış ile ilgili resmi açıklama Zile Adliyesi tarafından yapıldı.

Zile…