Erbaa’da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı

Erbaa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İmar Barışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, mimarlar, mühendisler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İmar barışını geçmişin hatalarını yanlışlarını devletin bir kez ve son kez çözmek için hayata geçirdiğini söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Vatandaşlarımız bu imar barışıyla şunu algılamasınlar. Özellikle altını çiziyorum. Bu bir kaçak yapıyı teşvik yasası değildir. Bu geçmişin hatalarını geçmişte yapılan yanlışları devletin bir kez ve son kez, çözmek için yapılan bir imar barışı. Bu kaçak yapı yapılacak anlamına gelmesin kesinlikle bakanımızda bununla ilgili bir açıklama yaptı. Mimar, Mühendis ve tüm vatandaşlarımız bilsin ki 4,5 yıldır imar disiplininde nasıl gidiyorsak aynı hızda ve aynı titizlikte 29 Mart’a kadar gideceğiz. İmar barışıyla kaçak yapıyı birbirine karıştırmasın vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız ileride sorun yaşamasınlar." dedi.

İmar barışı başvurularının E-Devlet üzerinden beyan esaslı şekilde gerçekleştirileceğini kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ise, "Bu kaçak yapı ya da kanuna aykırı yapanın yanında kar kalacak gibi düşünmeyelim. Bazı vatandaşlar yaparız bir 10 yıl sonra bir daha çıkar. Böyle düşünmeyelim. Yapanın yanında kar kalıyor gibi bakmayın. Bir aile düşünün ailede senin çocuğun, oğlun, kızın, kardeşin, annen, baban bir hata yapmış bunu atamazsın satamazsın. Bununla bir şekilde orta yolu bulup hayatı sürdürmen gerekiyor. Barışı da bu örneğe benzeterek; bir şekilde yapılan yanlışı düzeltmek için bir imkan verilmiş. Bunu da bundan sonra yapılacaklara ağır cezalar var. İmar Barışı kime ne sağlayacak? Vatandaşa evine, işyerine bir şekilde yapılan eklentidir, kaçak binadır bunlarla ilgili yapı kayıt belgesi verilerek yapılar resmileştirmiş olacak. Bu zaten uzun zamandır vatandaşın talebiydi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Vatandaşların imar barışıyla ilgili sorularının ardından toplantı sona erdi.