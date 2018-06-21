Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 14:08

Erbaa’da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı

Erbaa’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erbaa’da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı

21 Haziran 2018 14:08


Erbaa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İmar Barışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, mimarlar, mühendisler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


İmar barışını geçmişin hatalarını yanlışlarını devletin bir kez ve son kez çözmek için hayata geçirdiğini söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Vatandaşlarımız bu imar barışıyla şunu algılamasınlar. Özellikle altını çiziyorum. Bu bir kaçak yapıyı teşvik yasası değildir. Bu geçmişin hatalarını geçmişte yapılan yanlışları devletin bir kez ve son kez, çözmek için yapılan bir imar barışı. Bu kaçak yapı yapılacak anlamına gelmesin kesinlikle bakanımızda bununla ilgili bir açıklama yaptı. Mimar, Mühendis ve tüm vatandaşlarımız bilsin ki 4,5 yıldır imar disiplininde nasıl gidiyorsak aynı hızda ve aynı titizlikte 29 Mart’a kadar gideceğiz. İmar barışıyla kaçak yapıyı birbirine karıştırmasın vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız ileride sorun yaşamasınlar." dedi.


İmar barışı başvurularının E-Devlet üzerinden beyan esaslı şekilde gerçekleştirileceğini kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ise, "Bu kaçak yapı ya da kanuna aykırı yapanın yanında kar kalacak gibi düşünmeyelim. Bazı vatandaşlar yaparız bir 10 yıl sonra bir daha çıkar. Böyle düşünmeyelim. Yapanın yanında kar kalıyor gibi bakmayın. Bir aile düşünün ailede senin çocuğun, oğlun, kızın, kardeşin, annen, baban bir hata yapmış bunu atamazsın satamazsın. Bununla bir şekilde orta yolu bulup hayatı sürdürmen gerekiyor. Barışı da bu örneğe benzeterek; bir şekilde yapılan yanlışı düzeltmek için bir imkan verilmiş. Bunu da bundan sonra yapılacaklara ağır cezalar var. İmar Barışı kime ne sağlayacak? Vatandaşa evine, işyerine bir şekilde yapılan eklentidir, kaçak binadır bunlarla ilgili yapı kayıt belgesi verilerek yapılar resmileştirmiş olacak. Bu zaten uzun zamandır vatandaşın talebiydi." diye konuştu.


Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Vatandaşların imar barışıyla ilgili sorularının ardından toplantı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç