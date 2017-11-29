Niksar’da ’Entegre Su Projesi’ hayata geçiriliyor

Niksar Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında AB IPA fonuyla yaklaşık 38 milyon Euro maliyeti olan ’Entegre Su Projesi’ geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu uzmanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yatırım Dairesi Başkanlığı teknik yetkilileri ve müşavir firma yetkilileri ile Entegre Su Projesi için Niksar’da son saha çalışmasını gerçekleştirdiler.

Niksar’da mevcut kanalizasyon ve su depolarını gezen yetkililer, proje üzerinde çalıştılar. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada,"Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu güne kadar şehrimizin geleceği olan Entegre Su Projemizi hayata geçirmek için var gücümüzle çabalamıştık. Bugün bu çabalarımızın meyvesini almaya başladık. Geçtiğimiz ay yapılan saha çalışması ile noksanlarımızı tamamlamıştık. Bugün ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu uzmanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yatırım Dairesi Başkanlığı teknik yetkilileri ve müşavir firma yetkilileri ile Entegre Su Projesi için Niksar’da son saha çalışmamızı yaptık. Yaklaşık 38 Milyon Euro’luk bir bedeli olan projemizin kaynağı ise yüzde 85 AB hibesi, yüzde 6 bakanlık ve yüzde 9’u iller bankası marifeti ile gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2018 yılı ikinci yarısında projemiz hayata geçecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.