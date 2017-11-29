Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 11:33

Niksar’da ’Entegre Su Projesi’ hayata geçiriliyor

Niksar Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında AB IPA fonuyla yaklaşık 38 milyon Euro maliyeti olan ’Entegre Su Projesi’nde sona gelindi.

Niksar’da ’Entegre Su Projesi’ hayata geçiriliyor

29 Kasım 2017 11:33


Niksar Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında AB IPA fonuyla yaklaşık 38 milyon Euro maliyeti olan ’Entegre Su Projesi’ geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu uzmanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yatırım Dairesi Başkanlığı teknik yetkilileri ve müşavir firma yetkilileri ile Entegre Su Projesi için Niksar’da son saha çalışmasını gerçekleştirdiler.


Niksar’da mevcut kanalizasyon ve su depolarını gezen yetkililer, proje üzerinde çalıştılar. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada,"Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu güne kadar şehrimizin geleceği olan Entegre Su Projemizi hayata geçirmek için var gücümüzle çabalamıştık. Bugün bu çabalarımızın meyvesini almaya başladık. Geçtiğimiz ay yapılan saha çalışması ile noksanlarımızı tamamlamıştık. Bugün ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu uzmanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yatırım Dairesi Başkanlığı teknik yetkilileri ve müşavir firma yetkilileri ile Entegre Su Projesi için Niksar’da son saha çalışmamızı yaptık. Yaklaşık 38 Milyon Euro’luk bir bedeli olan projemizin kaynağı ise yüzde 85 AB hibesi, yüzde 6 bakanlık ve yüzde 9’u iller bankası marifeti ile gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2018 yılı ikinci yarısında projemiz hayata geçecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç