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25 Şubat 2018 15:44

TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sivas Belediyespor: 3

2 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sivas Belediyespor: 3

25 Şubat 2018 15:44



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Ercan Aydın xxx, Abdurrahman Atabay xx


Tokatspor: Akın İsmail xx, Hahan xx, Hasan xx, Teoman xx (Batuhan dk. 71 xx), Ömercan xx, Muhammed xx, Alperen xxx, Mehmet xx, Emin xx, Enes xx (Murat Can dk. 88 ?), Ercüment xxx (Erkan dk. 84 ?)


Yedekler: Mikail, Erkan, Emrecan, Bekir, Murat Can, Batuhan


Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere


Sivas Belediyespor: Serkan xx, Nuri xx, Feyyaz xx, Samet xx, Sinan xx (İlker dk. 83 ?), Ahmet xx, Hüseyin xx, Tunay xx, Ali xx, Seyid xx (Eren dk. 67 x), Niyazi xxx (Hakan dk. 77 x)


Yedekler: Osman, Serhat, Fatih, İlker, Een, Hakan, Gürkan


Teknik Direktör: Cevat İrez


Goller: Ercüment (dk. 25), Alperen (dk. 27) (Tokatspor), Niyazi (dk. 9), Niyazi (dk. 20), Hüseyin (dk. 85) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Alperen, Mehmet, Emin, Hakan (Tokatspor), Sinan, Feyyaz (Sivas Belediyespor)




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