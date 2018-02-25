TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sivas Belediyespor: 3

Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Ercan Aydın xxx, Abdurrahman Atabay xx
Tokatspor: Akın İsmail xx, Hahan xx, Hasan xx, Teoman xx (Batuhan dk. 71 xx), Ömercan xx, Muhammed xx, Alperen xxx, Mehmet xx, Emin xx, Enes xx (Murat Can dk. 88 ?), Ercüment xxx (Erkan dk. 84 ?)
Yedekler: Mikail, Erkan, Emrecan, Bekir, Murat Can, Batuhan
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Sivas Belediyespor: Serkan xx, Nuri xx, Feyyaz xx, Samet xx, Sinan xx (İlker dk. 83 ?), Ahmet xx, Hüseyin xx, Tunay xx, Ali xx, Seyid xx (Eren dk. 67 x), Niyazi xxx (Hakan dk. 77 x)
Yedekler: Osman, Serhat, Fatih, İlker, Een, Hakan, Gürkan
Teknik Direktör: Cevat İrez
Goller: Ercüment (dk. 25), Alperen (dk. 27) (Tokatspor), Niyazi (dk. 9), Niyazi (dk. 20), Hüseyin (dk. 85) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Alperen, Mehmet, Emin, Hakan (Tokatspor), Sinan, Feyyaz (Sivas Belediyespor)