Tokat’ta Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi başladı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kasap, ilki Bursa’da yapılan kongrenin ikincisinin Tokat ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biyosistem mühendisliğinin tarıma dayalı sanayi olduğunu belirten Kasap,"Biz tarıma dayalı sanayi konusunda bu bölgede ve Tokat’ta söz sahibi olma konusunda çalışıyoruz, iddialıyız. Teknopark kurulurken de gerekçemiz buydu" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin’in yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise üniversite olarak ana hedeflerinden birisinin Tokat’ta tarım ve tarıma dayalı sanayi konusunda hem araştırma hem de uygulamada katkı sağlamak olduğunu söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer ise konuşmasında bu toprakların insanları çalışkan insanlar olduğunu ifade ederek,"Alın teri dökmekten asla kaçınmazlar. Ama bizim akıl terine de ihtiyacımız var. Alın teri ile akıl teri birleşmediği sürece bu rekabet ortamında bizim rekabet etmemiz mümkün değil” diye konuştu. Son olarak konuşma yapan Vali Can, bağımsızlığın gerçek yolunun üretmekten geçtiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Prof. Dr. İsmet Arıcı sunum gerçekleştirdi.