Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektörü Başkan Yardımcısı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ABD dolarını protesto için ihracatçılara "Milli paralarla…
Trabzonspor, şehit Eren Bülbül’ün adını tribüne verdi.
Trabzonspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genç yaşında gösterdiği büyük cesaret…
Trabzonspor, Aykut Demir’e yaptığı ödemenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bildiği üzere; geçmişte kulübümüzde forma giyen…
Trabzonspor, Ersun Yanal’ın alacağını ödedi ve sert açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm spor…
Tranzonspor’un İranlı oyuncusu Vahid Amiri salon çalışmalarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sakatlanan ve çekilen MR…
Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Doğu Karadeniz Bölgesinde 3 bin 200 köyde fındık üretimi yapıldığını belirterek “500 bin dolayındaki çiftçi ailesinin direk olarak…
Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımda bulunan yüksek maliyetli oyunculardan ’feda’ isteyen Trabzonspor yönetiminin teklifine olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Onur, Burak Yılmaz, Olcay…
Trabzonspor, Ramil Sheydaev ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Ramil Sheydaev, 2016-17 sezonunda Zenit kulübüne ödenen 170 bin Euro’luk yetiştirme tazminatı karşılığında…
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübe transferi tartışma konusu olan Zeki Yavru hakkın çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sürmen, yaptığı yazılı…
Trabzonspor, savunmada çok yönlü bölgelerde oynayan İranlı savunma oyuncusu Morteza Pouraliganji’ye yaptığı son teklifin yanıtını bekliyor. Bordo-mavililer bu transferi kısa bir süre içersinde…
Trabzonspor Kulubü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Trabzon’un çocuğu’ olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL’lik tazminatı…
Özer Hurmacı’nın tek taraflı sözleşmesini feshederek, TFF’ye başvurmasının ardından Trabzonspor’dan bir açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulüp, Trabzon’un çocuğu olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp…
Trabzonspor’da sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi 6 ila 8 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan…
Trabzon Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 12 bin 877 şüpheli şahsı incelerken, bu uygulamalarda, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 72 kişi yakaladı.
Konuyla…
Trabzonspor Vahid Amiri’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor dün Cagliari maçında sakatlanan Vahid Amiri hakkında açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün internet…
Geçirdiği çalkantılı sezonların ardından yeniden yapılanmaya giden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig öncesi gelecek adına umut verdi
Yaşadığı kötü sezonun ardından yeniden yapılanmaya…
Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, antidepresanlar hakkında yapılan çoğu yersiz ve bilimsel gerçeklerle uyuşmayan açıklamaların, tedavi sürecindeki hastaları olumsuz etkilediğini…
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu sabah yaşanan cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Emine Taşkın’ın akrabası olan Gülsün Taşkın’ı kocasında gözü olduğu iddiasıyla korkutmak için…
Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini transferinde İran’ın Esteghlal Kulübü arasında olan sorunu ortadan kaldırdı.
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp Seyedmajid…
Trabzonspor İran’lı, Seyedmajid Hosseini için ödeyeceği rakamı KAP bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı…