Trabzonspor’dan Özer Hurmacı açıklaması

Trabzonspor Kulubü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Trabzon’un çocuğu’ olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL’lik tazminatı…