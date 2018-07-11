2018’in ilk 6 ayında Trabzon’u 425 bin 911 turist ziyaret etti

Geçen yılın ilk 6 ayına oranla yabancı turist sayısı artış gösterdi.

2017 yılı verilerine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 455 bin 480 yerli, 94 bin 156 yabancı olmak üzere toplam 549 bin 636 turist Trabzon’u ziyaret ederken, 2018 yılında yerli turist sayısı azalarak 286 bin 481 kişiye düştü. Yabancı turist sayısı ise artarak 139 bin 430 kişiye çıktı.

Trabzon’a yılın ilk 6 ayı içerisinde en çok turist 72 bin 888 yerli ve 55 bin 148 yabancı olmak üzere Haziran ayında geldi. Bunu toplam 108 bin 648 turist ile Nisan ayı takip etti.

İl geneli ilk 6 ay konaklama verilerine bakıldığında 208 bin 933 yerli ve 67 bin 115 yabancı olmak üzere toplam 276 bin 48 turist Trabzon’da çeşitli mekanlarda konakladı. 106 bin 624 yerli ve yabancı turist ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de konakladı.

Trabzon’a gelen turistlerin 40 bin 496’sı hava yolunu kullanırken, 2 bin 743 kişi ise deniz yolu ile şehre giriş yaptı.