Ancak 24 Haziran seçimleri hepsinden daha önemli” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. İlk olarak esnaf ziyareti yapan Balta, Zafer Mahallesi Yardımlaşma derneğinin düzenlediği Kuzgundereliler Geleneksel iftar yemeğine de katıldı. İftar sonrası Arafil boyunda kahvehane ziyaretleri yapan Milletvekili Balta’ya Balta’ya İl ve Ortahisar teşkilatı, gençlik ve kadın kolları teşkilatı üyeleri ile Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Milletvekili aday adayları da eşlik etti.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Balta, “2002 yılından bugüne yakalanan istikrarın devam etmesi adına bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimler çok önemliydi. Ancak 24 Haziran seçimleri hepsinden daha önemli. Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok önemli. Çünkü bu seçim, geleceğin Türkiye’sinin şekilleneceği bir seçim olacak. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izniyle yeniden seçeceğiz. Mecliste Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmak olmaz. Güçlü bir meclis ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulacak hükümete destek vereceğiz. 2002 yılından bugüne çok büyük kazanımlar elde ettik. IMF kapılarında borç dilenen, işçisinin memurunun parasını ödeyemeyen bir ülkeden, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik. Bunlar kolay olmadı. AK Parti ile başlayan Türkiye’nin yükselişi, 24 Haziran’dan sonra yine AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde şahlanışa geçecektir. Sizler Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek verirseniz, bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir. İstikrarın devam etmesi, Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine ulaşması için çok çalışmalıyız” dedi.