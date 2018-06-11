Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 10:38

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, iktidarları döneminde hiç bir ayırım yapmadan hizmet ettiklerini belirterek ”16 yıllık AK Parti iktidarımızda hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

11 Haziran 2018 10:38

Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı” dedi.


AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. İlk olarak Aydınlıkevler ve Yeşiltepe Mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Balta daha sonra Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek hasta ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Milletvekili Balta, " 16 yıllık AK Parti iktidarımızda toplumumuzun tüm kesimleri ile kucaklaştık. Hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik. Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şeyin sözünü milletimize vermedik. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Ülkemiz, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir. Gezi olaylarını organize edenlere, partimizi kapatmak isteyenlere, 367 krizi çıkartanlara, 15 Temmuz ihanetini yapanlara, siyasi, ekonomik ve terör yolu ile her alandan ülkemize saldıranlara, milletimizi bölmek, Türkiye’mizin yükselişini engellemek isteyenlere aziz milletimiz sandıkta cevabı verecektir" diye konuştu.


Vakfıkebir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe iftar programına da katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta hemşerileriyle bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç