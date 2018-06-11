Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. İlk olarak Aydınlıkevler ve Yeşiltepe Mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Balta daha sonra Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek hasta ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Milletvekili Balta, " 16 yıllık AK Parti iktidarımızda toplumumuzun tüm kesimleri ile kucaklaştık. Hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik. Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şeyin sözünü milletimize vermedik. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Ülkemiz, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir. Gezi olaylarını organize edenlere, partimizi kapatmak isteyenlere, 367 krizi çıkartanlara, 15 Temmuz ihanetini yapanlara, siyasi, ekonomik ve terör yolu ile her alandan ülkemize saldıranlara, milletimizi bölmek, Türkiye’mizin yükselişini engellemek isteyenlere aziz milletimiz sandıkta cevabı verecektir" diye konuştu.

Vakfıkebir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe iftar programına da katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta hemşerileriyle bir araya geldi.