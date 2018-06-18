Köprübaşı’nda nefes kesen yarış

Köprübaşı Kaymakamlığı ve Belediyesinin yanı sıra, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğinin organizasyonuyla muhteşem doğa manzarasında yapılan koşuda kadınlarda Sümeyye Erol (Erzurum), erkeklerde ise Adem Bayram (Ankara) birinciliği elde etti.

Geçen yıl halk koşusu, bu yıl da kez yol koşusu olarak gerçekleştirilen yarış, Beşköy Adnan Kahveci Okulu önünden başlayıp Köprübaşı merkezde son buldu. 5 kilometrelik yarışmaya ülkenin dört bir yanından, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 200 kişi katıldı. Saniyeler farkla kürsüye çıkmayı başaran yarışmacılardan ilk 5’e girenlere para ödülü, ilk 61’e girenlere ise Trabzonspor forması verildi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Köprübaşı Kaymakamı Serhat Sina Kaarslan, Belediye Başkanı Ahmet Tekke, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ile Atletizm İl Temsilcisi Adem Batar verdi.