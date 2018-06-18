Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 10:29

Köprübaşı’nda nefes kesen yarış

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Adnan Kahveci Yol Koşusu büyük heyecana sahne oldu.

Köprübaşı’nda nefes kesen yarış

18 Haziran 2018 10:29


Köprübaşı Kaymakamlığı ve Belediyesinin yanı sıra, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğinin organizasyonuyla muhteşem doğa manzarasında yapılan koşuda kadınlarda Sümeyye Erol (Erzurum), erkeklerde ise Adem Bayram (Ankara) birinciliği elde etti.


Geçen yıl halk koşusu, bu yıl da kez yol koşusu olarak gerçekleştirilen yarış, Beşköy Adnan Kahveci Okulu önünden başlayıp Köprübaşı merkezde son buldu. 5 kilometrelik yarışmaya ülkenin dört bir yanından, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 200 kişi katıldı. Saniyeler farkla kürsüye çıkmayı başaran yarışmacılardan ilk 5’e girenlere para ödülü, ilk 61’e girenlere ise Trabzonspor forması verildi.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Köprübaşı Kaymakamı Serhat Sina Kaarslan, Belediye Başkanı Ahmet Tekke, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ile Atletizm İl Temsilcisi Adem Batar verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
  • Pazartesi
    26°C
  • Salı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç