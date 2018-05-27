Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 24 Haziranda yapılacak seçimler öncesinde Trabzon’un Akçaabat İlçesinde bir dizi gezi ve programlar gerçekleştirdi.

Akçaabat Merkez mahalle ve Dürbinar Mahallesinde esnaf ve vatandaşları gezen Balta akşamda iftar ve teravih programlarına katıldı. Vatandaşların sevgisiyle karşılanan Balta Teravih programı sonra vatandaşlarla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Balta “Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerek parlamento seçiminin birbiri ile bir bütün olduğunu ve bu seçimde iki oy pusulası olacağını bunun da Cumhurbaşkanımızın daha iyi hizmet edebilmesi için parlamentodaki sayının da çok fazla olması gerekiyor. Bunun için de son saate kadar alnımızın son terine kadar yılmadan çalışacağız” dedi.

“24 Haziran’ın sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti için değil, tüm İslam alemi ve hangi dine mensup olursa olsun tüm mazlum milletler için büyük önem taşıyor”

4 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil, tüm İslam alemi için önemli olduğunu belirten Milletvekili Balta Milletvekili Balta sözlerini şöyle sürdürdü, “24 Haziran’ın sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti için değil, tüm İslam alemi ve hangi dine mensup olursa olsun tüm mazlum milletler için büyük önem taşıyor. Milletimiz 3 Kasım 2002’de memleketin kaderini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve arkadaşlarına teslim etti. Bizler de milletimizin verdiği emaneti namusumuz gibi koruduk. Şimdi Bir Cumhur ittifakımız var. Milletin derdi ile dertlenen, 16 yıldır milletin hizmetkarı olan bir genel başkanımız var. Karşı tarafında ise adı millet ittifakı olan ama milletle alakası olmayan bir ittifak var. Tamamen kendilerini kurtarma adına Recep Tayyip Erdoğan gitsin de kim geliyorsa gelsin mantığı ile hareket eden bir yapı var. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vermemiz lazım. Ülkemize partimize çok büyük destek vermemiz lazım. Trabzon’umuza ve Akçaabat’ımıza ve diğer tüm ilçelerimize kazandırdığı yatırımlar ortadadır. İşte bunun en büyük ve en son örneği İkinci devlet üniversitemizi Akçaabat’ımıza kazandırdık. Siz kıymetli Akçaabatlı hemşerilerim yapılanları görüyor ve takdir ediyorsunuz. Buda bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. AK Parti iktidarıyla beraber bütün vatandaşlarımızda bir umut başladı. Engelli kardeşlerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız toplumun tüm fertleri için umut olan AK Parti’nin hizmetleri var gücüyle devam ediyor. Her alanda daha güçlenen Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 24 Haziran’dan sonra daha da güçlü adımlarla yoluna devam edecektir. Sloganımızda olduğu gibi ‘İrade, erdem ve cesaretle birlik, bereket ve bolluk için vakit Trabzon vakti, vakit Akçaabat vakti diyoruz” diye konuştu.