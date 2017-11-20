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20 Kasım 2017 14:03

Tunceli’de yaşamsal malzeme ele geçirildi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli’de yaşamsal malzeme ele geçirildi

20 Kasım 2017 14:03


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye kırsalında icra edilen operasyon kapsamında 600 metre kablo, 200 metre branda, 100 metre naylon, 108 litre sıvı yağ, 80 kilogram şeker, 72 kilogram zeytin, 54 kilogram salça, 20 paket hazır çorba, 13 kilogram çay, 13 çift mekap ayakkabı, 1 adet puşi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Valilik terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.




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