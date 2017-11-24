Tunceli’de 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasının ardından Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Tunceli’yi eğitimde söz sahibi yapan emek veren tüm öğretmenleri tebrik eden Vali Sonel," Bunun yanında bu başarıya katkı yapan tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi de tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum”dedi.

"Alçakça bir şeydir"

Tunceli-Erzincan karayolunda PKK’lılar tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz nezdinden şehit edilen tüm öğretmenleri rahmetle andıklarını dile getiren Vali Sonel, “Urfa Siverek ilçesinde öğretmenlik yaparken tatil için Gümüşhane’deki ailesinin yanına giden şehit Necmettin Yılmaz öğretmenimizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu hakikatten akıl almayacak bir iş. Bir öğretmenden siz ne istiyorsunuz. Bu alçakça bir şeydir. Bu öğretmenlerimiz bizleri, burada oturan büyüklerin ve sizleri yetiştiren, sizlere adeta anne baba sevgisiyle yanaşanlardır. Tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anarken, ülkemizin her yerinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Vali Sonel’in konuşmasının ardından şehit edilen öğretmenler anısında hazırlanan slayt gösterimi yapıldı. Program öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinliklerle sona erdi.

Programa, Valisi Sonel’in yanı sıra , Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.