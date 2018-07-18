Evlatları terörden arındırdı, aileleri gönül köprüleri kurdu

Kültürel birikimlerin de gezildiği program sonrası Uşak’ta değerlendirmede bulunan aileler, Güneydoğu’da terörün bittiği vurgusunda bulundu.

Uşak Şehit Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik düzenlenen gezi programıyla gönül köprüleri kurdu. Evlatlarını doğu ve güneydoğuda şehit veren aileler, aynı acıyı paylaşan şehit aileleriyle bir araya gelerek dertlerini paylaştı, tarihi ve kültürel önemi olan yerleri gezerek unutulmaz bir hafta geçirdi.

Şehit ailelerinin oluşturduğu ve Uşak Belediyesi’ne sunduğu projeyi kabul ederek gezinin tüm gereksinimlerini üstlenen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, derneği ziyaret ederek şehre dönen ailelerden geziye ilişkin duygu ve düşüncelerini aldı.

Ziyaret nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduklarını paylaşan şehit aileleri Başkan Cahan’a teşekkürlerini iletti. Şehit ailelerine hitaben konuşan Cahan, “Sizler bizim kıymetli emanetimizsiniz. Sizlerin her talebi bizler için büyük bir öneme sahip. Evlatlarınız olarak daima sizin yanınızdayız” diyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, proje kapsamında ilk defa batıdan Güneydoğu Şehit ve Gazi Ailelerine ziyarete gidildiğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç ve beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grubun Uşak’ta ağırlandığını paylaşan Başkan Cahan, ziyarette Uşak şehit ailelerinin Diyarbakır’a davet edildiğini paylaştı. Davet üzerine böyle güzel bir projenin ortaya çıktığını aktaran Cahan, “Bağların güçlenmesi Türkiye’nin gelişim hedefleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Anadolu’nun Türk yurdu olmasından bu yana, topraklarımız uğruna milyonlarca şehit verdik. Ve artık terörün beli kırıldı. İnşallah güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

Daha önce Diyarbakır şehit ve gazi ailelerinin Uşak Belediyesi’nin misafiri olduğunu belirten Uşak Şehit Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Şakir Çakır, doğudan batıya değil bu kez batıdan doğuya gitmeyi hedeflediklerini belirtti. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın desteği ile 7 gecelik bir Güneydoğu Anadolu turuna çıktıklarını kaydederek teşekkürlerini ileten Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gittiğimiz yerlerde çok büyük bir ilgi gördük. Oralarda insanlar gönül rahatlığıyla gezebiliyor. Bizler de çok rahattık. Verimli bir program oldu. Oraya vardığımızda tüm sıkıntılarımızı unuttuk. Yaklaşık 50 kadar şehit ailesinin karşıladığı gezimiz kapsamında mağdur aileler bir araya geldi ve o manzara bizlere pek çok şeyi unutturdu. Güneydoğu’da kendi evimizde gibiydik ve kocaman bir aile olduk. Ayrıca orada tarihi ve turistik yerleri gezdik. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum, terör artık bitmiş. Herkes rahatlıkla oralara gitsin ve gezsin.” çağrısında bulundu. Gönül köprüleri kurulduğunu kaydeden Çakır, tüm il protokollerinin harika bir karşılama ve alaka ile kendilerini ağırladıklarını ifade eden ederek, her zaman desteklerini ileten Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a teşekkürlerini iletti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri birliğe düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Uşaklı Asteğmen Mehmet Bozkuş’un babası İsmail Bozkuş ziyaret kapsamında güçlü birliktelik kurulduğunu kaydederek, “Biz şehit aileleri olarak eğlence yerlerini değil, tarihi, kültürel ve milli değerlerimizi barındıran yerleri geziyoruz. Ve gerek karşılama, gerekse barındırdığı değerler anlamında harikaydı. Bölge gezimiz kapsamında Tarsus’a vardığımızda çok memnun oldum. Orada bir hanım efendi oğlumun ve 12 arkadaşının adına anıt yaptırmış ve onu gördüm. Çok hüzünlendim. Böyle güzel bir geziye her zaman olduğu gibi desteğini veren, bizleri geri çevirmeyen Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz.” diye konuştu.