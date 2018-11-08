Uşak'ta uyuşturucu ile mücadele daha etkin şekilde sürecek

Toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J.Albay Yalçın Baysal, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık; “Uyuşturucu madde kullanımı toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir sorundur.

Ülkemizin terör örgütlerine karşı vermekte olduğu çok boyutlu, kararlı ve başarılı mücadelesi, bu örgütlerin gerek finansmanında gerekse insan kaynağı temininde kullandıkları uyuşturucu ticaretini büyük oranda engellemiştir.

Bunun yanında iller bazında bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik raporların dörder aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına gönderilmesi istenmiştir. Bu kapsamda tüm illerimizde bugün aynı saatte Valiler başkanlığında uyuşturucu ile mücadele il kurulları toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Bugünkü kurul toplantımızda biraz sonra ilgili kurumlarımızın konu ile ilgili sunumlarının ardından son 1 yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan tedbirleri değerlendirip, 2019 yılında yapılacak çalışmalar için eylem planlarının oluşturulmasını görüşeceğiz.” dedi.

Toplumun geleceği için uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin büyük önem arzettiğini vurgulayan Vali Funda Kocabıyık konuşmasına, “Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplumumuzun geleceği için çok önemli bir konudur. Canımızdan bir parça olan çocuklarımız ve gençlerimizden bir tekini bile feda edecek durumda değiliz. Onlar bizim kıymetlimizdir. Ancak ne var ki gerek terör örgütleri, gerek uyuşturucu ticaretinden nemalanan odaklar, pırıl pırıl gençlerimizin aklını bir şekilde çelebilmekte ve onları uçuruma doğru sürükleyebilmektedir.

Bu nedenle bizim bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede önleyici tedbirler almaya öncelik vermemiz gerekmektedir. Bunun için de Devlet kurumlarımızın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve ailelerimize de önemli görevler düşmektedir. Bizler Valilik ve Devlet kurumları olarak gerekli güvenlik tedbirlerini alıp, okullarımızda farkındalığı arttırıcı eğitim çalışmaları yapmaktayız. Sivil toplum kuruluşlarımız da aynı şekilde toplumdaki bireylerin uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak kalmalarını sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Önümüzdeki süreçte, gerek Devlet kurumlarımız gerekse STK'larımızla, bu faaliyetleri daha da yoğunlaştırarak gençlerimizi bu tehlikeden uzak tutmanın gayretinde olacağız.” diye devam etti.

Gençlerimizi uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmanın yöntemlerine değinen Vali Funda Kocabıyık konuşmasını, “Bu kapsamda gençlerimizi sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirip, onları desteklersek bu anlamda önemli bir adım atmış olacağız. Bunun yanında ailelerimiz de gençlerimizin hal, hareket ve arkadaş çevresini gözetmenin yanında onlarla sorgulayıcı olarak değil arkadaş gibi sohbet ederek onların yanlış taraflara yönlenmelerini engelleyebilirler.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelemiz, sadece önleyici tedbir ve faaliyetlerle sınırlı kalmayacaktır. Zira, her türlü önleyici çabaya rağmen bu zararlı alışkınlıklara yönelen gençlerimiz olabilmektedir. Bizim bu aşamada yapmamız gereken, geç olmadan gençlerimizin bu zararlı maddeleri terk etmelerini sağlamak ve tedavi olma boyutuna kadar zararlı maddelerin pençesine düşmüş olanları da tedavilerinin ardından rehabilite ederek topluma kazandırmaktır.

Tüm bu mücadelelerin en etkin şekilde verilmesi için ilimizde, ‘il uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele' , ‘il alkol bağımlılığı ile mücadele' , ‘il tütün bağımlılığı ile mücadele' , ‘İl teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele' ve ‘il bağımlılık ile mücadele iletişim teknik çalışma grubu' olmak üzere 5 teknik çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu teknik çalışma gruplarının yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yetkililerinin katılımıyla ‘Ev Ziyareti Komisyonu' oluşturulmuş; bu komisyonumuz görüşmeyi kabul eden bireylerle görüşerek gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

Sonuç olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklardan korumak ve kurtarmak için hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplantımızın İlimiz için hayırlı ve güzel sonuçlar getirmesi dileğiyle, bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dilerim.” diye sonlandırdı.

Toplantı, Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından ilgili kurumların sunumları ile devam etti. Sunumların ardından uyuşturucu ile mücadele konusunda 2018 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilip 2019 yılı Uşak uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının planlaması yapıldı.