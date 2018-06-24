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24 Haziran 2018 16:06

AK Parti Van il başkanı Türkmenoğlu oyunu kullandı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Hüsrevpaşa İlkokulu ve Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

AK Parti Van il başkanı Türkmenoğlu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:06


Sabahın erken saatlerinde sandık görevlilerini ve oy kullanımın işlemlerini gezdiği okullarda yerinde takip eden AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, öğlen saatlerinde oyunu kullanmak üzere Hüsrevpaşa İlkokulu ve Ortaokulu’nda geldi. Burada oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Türkmenoğlu, oy kullanım işleminin ardından kısa bir açıklama yaptı. Türkmenoğlu,”Tarihi bir seçime şahitlik ediyoruz. Ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyan bu seçimde yeni başkanlık sistemine inşallah parti liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gireceğiz. Güçlü Türkiye için güçlü meclisi ve güçlü hükümeti de yine partimizin öncülüğünde oluşturacağız” dedi. Türkmenoğlu, sandık görevlilerini tebrik ettikten sonra okuldan ayrıldı.




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