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18 Ağustos 2018 10:12

Bakanı Varank’ın 16 maddelik destek paketi bölgede sevinçle karşılandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın "Sanayicilere 16 maddelik destek paketi" bölgede sevinçle karşılandı.

Bakanı Varank’ın 16 maddelik destek paketi bölgede sevinçle karşılandı

18 Ağustos 2018 10:12


Van Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bal ve bal ürünleri üretim yapan sanayici Halil Tandoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladığını söyledi. Bakan Varank’ın "Sanayicilere 16 maddelik destek paketi" bölgede sevinçle karşılandığını ifade eden Tandoğan, “Son zamanda ülkemiz üzerinde yapılan yaptırımlar ve ambargolar çok acımasız olduğunu bu tür ekonomi yaptırımlar her zaman karşımıza çıkması mümkündür. Bu ve buna benzer sorunlara karşı uluslararası pazarda ürünlerimizin üretimi daha çok desteklenerek biz sanayicilerin ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekir. Bakan Varank’ın yeni destekle paketlerin açıklanması bizleri daha da cesaretlendirmiş, yerelin desteklenmesi için son derece önemli bir destek olarak görüyoruz. Özellik maliyet girdilerin aşağıya çekilmesi ve bölgesel rekabet farklarının minimum seviye çekilmesi ihracatta yönelik desteklerinin çalışmalara hız vermeliyiz. Daha çok üretim daha çok ihracatla canla başla çalışıyoruz” dedi.




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