İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada toplamda 3 bin katılımın olduğu yaz kurslarının en faal noktalarından biri olan Berivan Kültür-Sanat Merkezi de notalarla, tuvallerle, boyalarla şenleniyor. Kursiyerlerimizin, yaz aylarını verimli geçirmenin yanı sıra, günlük hayatlarında da faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlayacak Berivan Kültür Merkezi’ndeki yaz kurslarında; robotik kodlama, resim, kum sanatı, seramik, ebru sanatı, keman, gitar, bağlama, piyano, çocuk korosu, işaret dili eğitimi, masa tenisi, geri dönüşüm tasarımı, okuma ve yazma kursu ve İngilizce branşlarında toplamda 500 kursiyer eğitim görmektedir. Ayrıca, Berivan Kültür-Sanat Merkezi’nde DAKA ile yapılan ortak çalışmalarla, İranlı eğitmenler tarafından verilen sanatsal fotoğrafçılık, bakırcılık, muşarrek ve muarra kursları da vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Belediye olarak vatandaşların kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlediği kurslar, yaz sonuna kadar aynı yoğunluk ve çeşitlilikle yeni kurslar da eklenerek devam edecektir denildi.